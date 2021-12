Michel Cymes vous explique comment tester vous-même votre équilibre

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse à l'équilibre des personnes âgées, essentiel pour envisager de vieillir dans des bonnes conditions. Passé un certain âge, il vient à défaillir et peut occasionner des chutes aux conséquences de plus en plus dramatiques. Il est donc conseillé de s'auto-évaluer pour prévenir ces risques.

Pour cela, le médecin présente trois exercices à réaliser chez soi afin de se rassurer ou prendre conscience qu'il faut désormais se renforcer musculairement pour jouir d'un bon équilibre et envisager l'avenir un peu plus sereinement.



Des exercices, il en existe beaucoup d’autres mais disons que vous passez le test de ces trois-là, vous pouvez être rassuré. Si vous échouez à un seul de ces tests, ça passe. Mais si vous en réussissez aucun, il va falloir se ressaisir.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse aux problèmes fréquemment rencontrés par les séniors et leur livrent ses conseils pour prévenir les risques et vivre mieux et plus longtemps.

