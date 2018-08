publié le 28/08/2018 à 11:21

Je vous préviens tout de suite : il n'y a pas de solution miracle. Il arrivera bien un moment où vous retrouverez votre teint initial. Pour en être convaincu, il faut comprendre comment et pour quelle raison la peau brunit durant l'été.



Les rayons du soleil sont nocifs. La peau s'en méfie. Lorsqu'elle les voit arriver, elle va réagir pour se défendre. Certaines cellules forment un pigment : la mélanine. Cette réaction chimique complexe passe dans notre épiderme (on appelle cela la mélanogénèse). C'est elle qui donne à notre peau cet aspect hâlé.

Le bronzage est donc l'expression d'une forme d'autodéfense. Sauf que quand le soleil se fait plus rare, la peau se fait moins vigilante. Conséquence : la mélanogénèse ralentit, cependant que la peau, elle, renouvelle ses cellules. Vous renouez alors progressivement avec votre couleur de peau habituelle.



Hydratation et cure de bêtacarotène

On peut essayer de retarder un peu le renouvellement cellulaire. Pour cela, il faut bien hydrater sa peau. Pour cela, vous avez à votre disposition pléthore de crèmes hydratantes. En plus des crèmes en question, vous pouvez utiliser un savon gras lorsque vous vous douchez. Car la douche déshydrate la peau.



L'alimentation peut servir à la marge pour ceux et celles qui veulent conserver leur bronzage. Vous pouvez manger des fruits et des légumes du style carottes, poivrons, épinards, choux ou encore melons, abricots ou pamplemousses.



Ces aliments ont en commun d'être riches en bêtacarotène qui, une fois digéré, se transforme en vitamine A. Celle-ci facilite la synthèse de la mélanine qui nous donne l'air bronzé.



L'avantage de tous ces produits c'est qu'ils sont bons pour l'organisme, et pas seulement pour notre bronzage. Si cela peut vous aider à les adopter, banco !

Fuyez les autobronzants !

Quid des autobronzants ? C'est une excellente idée pour ceux qui les fabriquent et qui les vendent ; pas forcément pour ceux qui les achètent. Si vous partez du principe qu'en matière de bronzage l'excellence réside dans ce qui est naturel, oubliez ces produits supposément miraculeux. Ils ne contribuent en rien à prolonger votre bronzage naturel, mais ils font illusion.



Je caricature un peu, mais c'est un peu comme si on vous passait un coup de peinture orange sur la figure. Cela peut le faire au sortir de l'été. Une fois que le ciel sera assombri et qu'on aura ressorti les manteaux, vous risquez surtout de donner l'impression à votre entourage que vous fêtez Halloween avant l'heure.