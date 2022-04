Michel Cymes vous dit tout ce qu'il faut savoir sur l'examen prévention santé

Crédit : iStock / Getty Images Plus

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse à l'examen de prévention, aussi connu sous son abréviation EPS. Cette série d'examens consiste en un check-up complet. Il est possible d'en profiter gratuitement dès l'âge de 10 ans tous les cinq ans. Seule condition, être affilié à la sécurité sociale.

Mais il est destiné en priorité aux personnes éloignées du système de santé et en situation de précarité qui ne sont pas suivies régulièrement. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au 3646 ou sur le site Internet de votre caisse primaire dans l'un des 85 centres dédiés.

L'examen peut durer jusqu'à 3 heures car il est composé d'une série de contrôles : prise de sang, analyse d'urine, test d'acuité visuelle et auditive, examen bucco-dentaire, tension, test de souffre, électrocardiogramme, dépistage du cancer colorectal, etc. Il est recommandé d'apporter son carnet de santé, son carnet de vaccination, ses radios, ses analyses et bien entendu sa carte vitale. Les résultats sont transmis sous une quinzaine de jours.

