publié le 29/08/2017 à 09:58

Après les vacances d'été, nous revenons tous un peu plus beaux que nous ne l'étions lorsque nous sommes partis. Nous aimerions bien faire durer le plaisir de se regarder dans le miroir, de voir une étincelle dans le regard d'autrui et d'être complimenté pour une bonne mine qu'on trimbale après avoir fait le plein de soleil et de grand air. De fait, les vacances permettent souvent de retrouver une peau éclatante, plus souple et plus lisse.



Durant l'été, nous prenons le temps de nous occuper de nous-mêmes. Nous changeons de rythme. Des personnes qui ne s'occupent jamais de leur visage pendant l'année se badigeonnent de crème par convention ou parce que leur moitié le leur suggère amoureusement. Les vacances s'achèvent, la rentrée pointe. Et boum ! Toutes les bonnes habitudes prises pendant l'été sont reléguées au cimetière des priorités.

La rentrée est une usine à pièges : stress, pollution, manque de temps, moins de sommeil. Pour la peau, le retour au réel est compliqué. C'est précisément au moment où il faudrait en prendre soin qu'on oublie de le faire. Conséquence : cette belle peau que vous avez bichonnée avec ardeur durant l'été redevient comme avant en près d'une semaine, c'est-à-dire tristounette.

Pour éviter cette catastrophe, il y a quand même des petites choses à faire. La première - la mère de toute les batailles qu'il faut mener et gagner - est l'hydratation. Il ne faut pas faire les choses à moitié. Il ne faut pas se préoccuper que du visage, mais de tout le corps. Autre chose à faire : nettoyer sa peau. Après avoir enduré les agression du chlore (de la piscine), du sel (de l'eau de mer) et du soleil, la peau doit faire face à l'agression autrement plus problématique de la pollution.