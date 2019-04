Michel Cymes vous alerte sur la taux d'humidité de votre intérieur

publié le 02/04/2019 à 12:05

La température idéale dans une pièce tourne autour de 19 degrés mais il faut également prêter attention au taux d'humidité qui peut influer sur votre santé et, en l'occurrence, la détériorer lorsqu'il n'est pas dans la bonne fourchette.



Le taux d'humidité n'est pas figé. Il dépend de plusieurs facteurs, comme la météo du jour et le niveau de chauffage de votre domicile. En effet, plus vous chauffez, plus vous asséchez l'air. La bonne fourchette va de 40 à 60% et, idéalement, de 45 à 55% pour ceux dont la santé est fragile.

Pour mesurer l'humidité, il faut un hygromètre. C'est une fonction qui est intégrée à tout un tas d'appareils qui donnent l'heure, la date ou la température. Par ailleurs, il suffit parfois d'ouvrir les yeux pour constater qu'un appartement ou une pièce est trop humide. Si vous voyez, sur les murs de la salle de bains, la pièce humide par excellence, un début de moisissure, c'est qu'il y a un problème.

Quels sont les risques d'un logement trop humide ?

Un logement trop humide c'est la porte ouverte à des maladies respiratoires comme l'asthme, la bronchite voire la pneumonie. La pneumonie est particulièrement grave et la bronchite peut vous épuiser. Quant à l'asthme, c'est une inflammation des voies respiratoires qu'on ne prend pas toujours au sérieux parce qu'on peut contrer les crises grâce à la Ventoline mais on a tort. Elle reste une maladie dangereuse, notamment pour les personnes âgées.



L'humidité favorise également l'émergence de douleurs articulaires. Si vous souffrez d'arthrite ou d'arthrose, vous pouvez être sûr qu'elles risquent de se réveiller si vous évoluez dans un univers trop humide. Par ailleurs, si l'humidité se combine avec la chaleur, vous vous exposez à des problèmes de circulation.

Quels départements sont particulièrement concernés ?

Les départements d'Outre-mer sont les plus touchés par l'humidité. Le climat tropical a ceci de particulier qu'il agit sur la circulation des liquides organiques comme le sang ou la lymphe. Il les ralentit. Les tissus ont alors tendance à gonfler, vous faites de la rétention d'eau et vous pouvez même vous retrouver avec un oedème.



Dans ce cas, il faut revoir votre consommation de sel parce que le sel retient l'eau et boire des tisanes diurétiques. Des tisanes diurétiques, il en existe pléthore mais elles donnent très envie de faire pipi. L'essentiel c'est d'éliminer.