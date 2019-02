Michel Cymes vous aide à choisir le bon miel

publié le 28/02/2019 à 09:43

Dénicher le bon miel oblige à rester sur ses gardes et à mener sa petite enquête.En effet, les pièges autour de ce produit qui a bonne réputation pour la santé sont multiples. Avant toute chose, il faut rappeler que les bienfaits de cet aliment, dont il ne faut surtout pas se priver, sont légions : stimulant, aide à cicatriser, fait la guerre aux microbes et dope votre immunité. Son seul défaut est d’être sucré mais personne n'est parfait.



Concernant les pièges à éviter, la première chose à faire est de vérifier la provenance du miel. Il existe toute une panoplie de produits importés dont il faut se méfier. Parfois, il est mentionné qu’ils viennent de l’Union Européenne, mais ce n’est pas pour autant une garantie. Ainsi, quand vous voyez, sur l’étiquette la mention "Mélanges de miels originaires de l’Union Européenne", vous devez considérer que c’est suffisamment flou pour reposer le pot là où vous l’avez trouvé et passer votre chemin. A fortiori, si vous voyez une mention du style "Mélange de miels originaires de l’Union européenne et hors Union Européenne", sauvez-vous.

Pour la production de cet aliment, le seul pays auquel on puisse faire entièrement confiance, c'est la France. Ceux qui proviennent de Chine, d’Argentine ou du Mexique sont très exotiques et souvent de mauvaise qualité, quand ils ne sont pas dilués avec de l’eau ou coupés avec du sirop de glucose. Vous croyez acheter du miel mais en réalité vous consumez un mauvais sucre qui fait grimper votre glycémie et votre sécrétion d’insuline.

Privilégiez les producteurs locaux

Pour achetez du bon miel, il est donc nécessaire de lire attentivement les étiquettes. Certaines sont plus rassurantes que d’autres. Si vous voyez apparaître le logo AB, cela veut dire que les abeilles dont provient le miel n’ont pas reçu de traitement antibiotique et qu'a priori, elles n’ont butiné que des fleurs sauvages ou issues de culture bio.



Par ailleurs, si vous voyez la mention "Récolté et mis en pot par l’apiculteur" vous pouvez être confiant. Le pot est un autre indice pour en savoir plus sur la qualité du miel. Il vaut mieux qu’il soit en verre plutôt qu'en plastique car des perturbateurs endocriniens migrent vers le miel, même si celui-ci est d’excellente qualité, lorsque le pot est en plastique.



Il est vivement conseillé de faire ses achats de miel auprès du petit producteur local que vous connaissez et dont vous savez qu’il travaille proprement. Dernier point à considérer, la couleur : en général, plus elle est foncée, plus le miel est riche en antioxydants, lesquels ralentissent le vieillissement de vos cellules.