Michel Cymes : une application pour se former aux sports aquatiques

Mon Maitre-Nageur, c’est une appli qui propose une kyrielle de programmes, de conseils, de formations sur la natation et d’autres sports nautiques comme l’aquagym, les bons trucs pour les bébés nageurs, et bientôt l’aquabiking, l’aquatraining, l’aquapilate ou le paddle.

L’idée des fondateurs de Mon Maitre-Nageur repose sur trois constats. Un, le développement spectaculaire des piscines privées, plus de 3 millions aujourd’hui. Deux, le manque de maitres-nageurs, on parle de 5.000 postes vacants. Et trois, la difficulté grandissante pour ceux qui le souhaitent d’avoir accès à des cours de sports nautiques, à commencer par la natation.

Les fondateurs se sont dits : on va permettre à tout un chacun d’avoir un Maitre-Nageur au creux de la main. Et pour chaque activité, l’application propose les séances correspondant à ce que vous recherchez avec différents niveaux de difficultés, et en fonction de votre état de forme.

Sous l’autorité de Jérôme Lessert, qui a fondé MMN avec sa sœur Laure, ces accompagnements sont assurés par des coachs diplômés, expérimentés et spécialisés. D’abord, l’application vous donne tous les conseils pour installer et protéger votre matériel sur le bord du bassin. Ensuite, vous avez des cours hyper-ludiques avec des méthodes d’apprentissage simples. C’est comme un vrai cours, comme si un vrai maitre-nageur était au bord du bassin pour vous.

Et ça coûte combien d’avoir Mon maitre-nageur au bord du bassin ? Ce n’est pas "un homme gai comme un italien quand il sait qu’il aura de l’amour et du vin" dont on parle, c’est d’une application. Ce maitre-nageur perso-là ne coûte environ 10 euros par mois. Et puis MMN va permettre aussi à la maman que vous êtes, Emma, d’apprendre vous-même à nager à vos enfants. Elle donne de bons tuyaux pédagogiques.