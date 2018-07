Michel Cymes : "Un cas de rougeole peut en générer une vingtaine"

publié le 26/09/2017 à 11:40

Si nous oublions la rougeole, la rougeole ne nous oublie pas. Les dernières statistiques portant sur le premier trimestre 2017 ne sont pas glorieuses : 134 cas ont été recensés, soit trois fois plus que l'année précédente sur la même période. Certes la rougeole est une maladie qui évolue par cycles (il y a des années plus délicates que d'autres), mais cela prouve que le discours des anti-vaccins fait des dégâts. Il n'est pas inutile de rappeler qu'il existe un vaccin contre cette maladie : le ROR.



Ce vaccin deviendra obligatoire si le chantier ouvert par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, est mené à son terme. Ce serait une bonne chose. Pour l'instant, le vaccin n'est que recommandé, ce qui est bien dommage. Imaginez qu'il y a trente ans, on recensait près de 350.000 cas de rougeole en France. À partir du moment où le vaccin a été introduit dans le calendrier vaccinal, la maladie a été quasiment réduite à néant. Pour l'année entière, on a besoin d'une couverture vaccinale de 95%. Malheureusement, nous sommes à 90% pour la première dose, et à moins de 80% pour la seconde. C'est insuffisant.

On peut évidemment se remettre de la rougeole. Mais ceux qui ne s'en remettent pas ne son plus là pour le dire ! La rougeole peut être mortelle. C'est d'ailleurs le cas chaque jour pour près de 400 enfants qui vivent dans des pays où il n'y a pas de vaccin disponible. C'est d'autant plus insupportable que le vaccin protège durant toute la vie et qu'il est efficace à 97%. En comparaison, le vaccin de la grippe est beaucoup moins efficace (entre 40 et 70%).



La rougeole est beaucoup plus contagieuse que la grippe. Une personne grippée infecte potentiellement entre une et trois personnes. Avec la rougeole, on change de dimension. Un cas de rougeole peut en générer une vingtaine. Il suffit que l'enfant infecté tousse ou éternue pour que tout le monde en profite.



La rougeole se transmet par la projection de micro-gouttes de salive provenant de la respiration. Elle propage un virus respiratoire qui se traduit par une bonne fièvre et des boutons. Au début, c'est le visage qui est touché ; ensuite, c'est tout le corps qui y passe.



Il ne doit donc pas y avoir de débat sur ce vaccin. Il est disponible et efficace. Seules certaines personnes qui ont un problème immunitaire peuvent en être dispensées. Dans ce cas, il faut que la protection de l'entourage soit bétonnée. En se protégeant, on protège les plus fragiles. La santé publique est aussi une affaire de solidarité.