J'ai entendu un jour quelqu'un dire : "Je fais du sport pour pouvoir fumer". C'est l'une des plus grosses bêtises qu'il m'ait été donné d'entendre. Je préfère que les choses soient dites clairement une bonne fois pour toutes : le fait de faire du sport ne protège en aucun cas des effets nocifs de la cigarette.



Vous aurez beau tenir une raquette, courir derrière un ballon ou même courir le marathon, votre dépendance à la nicotine ne changera pas vos artères, et vos poumons ne s'en porteront pas mieux si vous vous entêtez à fumer.

Dans le meilleur des cas, ça retardera un petit peu les complications cardiovasculaires qui vous pendent au nez. Mais ne rêvons pas : la pratique sportive n'annule pas les effets de la cigarette.



La cigarette a un facteur de vasoconstriction

Les sportifs fumeurs, un profil courant ? Les statistiques dont je dispose m'indiquent qu'un quart des gens qui font du sport fument régulièrement. Je voudrais les convaincre que c'est une très mauvaise idée. Surtout quand ils allument leur cigarette juste après l'effort.



Quand vous faites un effort physique, les vaisseaux sanguins se dilatent pour faciliter le transport du sang, donc de l'oxygène et du sucre dont vos muscles ont besoin pour faire le boulot. On appelle cela la vasodilatation.



La cigarette du sportif qui sort de son vestiaire est criminelle Michel Cymes





Une fois que le sportif a terminé sa séance, il prend une douche. En général une douche chaude, qui va le relaxer, mais aussi entretenir, voire accentuer cette vasodilatation. Ensuite il se rhabille. Et c'est là qu'il sort la cigarette qui, elle, est un facteur de vasoconstriction.



Si en plus on est en plein hiver et qu'il fait froid, on rajoute un facteur de vasoconstriction, les vaisseaux se resserrent. Du coup, les artères coronaires peuvent resserrer leurs parois et, in fine, entraîner une angine de poitrine, voire plus. C'est pour cela que la cigarette du sportif qui sort de son vestiaire est criminelle.



Évitez la clope avant et après l'effort !

Quand je dis "criminelle", ce n'est pas seulement au sens figuré. En France, chaque année, on compte 1.500 morts subites autour de la pratique sportive. Il y a bien sûr des malformations, il y a des troubles du rythme cardiaque, mais également des infarctus auxquels le fumeur est particulièrement exposé.



Quel conseil pour le sportif qui n'arrive pas à renoncer à la cigarette ? Je le reverrais à ce que disent tous les cardiologues du sport : il ne faut jamais fumer moins d'une heure avant de faire du sport et surtout s'abstenir pendant au moins deux heures une fois que le match de foot, la partie de tennis ou la randonnée à vélo est terminée.