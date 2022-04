Michel Cymes : pourquoi vos antécédents familiaux sont un indicateur de votre future santé

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse aux antécédents familiaux et rappelle que si nous ne sommes pas tous égaux devant la maladie, il est possible de modifier notre mode de vie pour adopter des pratiques plus vertueuses qui peuvent être salvatrices pour les personnes dont la famille cumule les maladies et autres accidents de vie.

Si des membres de votre famille ont été sujet à des cancers, infarctus ou à du diabète, il est nécessaire d'avertir son médecin. Vos antécédents familiaux sont un bon indicateur de votre propre facteur de risque. Vous devez aussi vous évertuez à manger sainement, à faire du sport, à limiter l'alcool, à ne pas fumer et à procéder à certains dépistages plus tôt que prévu.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse aux examens médicaux à ne pas négliger durant votre vie.

