Michel Cymes : pourquoi il ne faut surtout pas fumer avant et après le sport

TABAC - 4/5. Pourquoi il ne faut surtout pas fumer avant et après le sport

Dans cet épisode, Michel Cymes s'attaque à une idée reçue solidement ancrée dans l'imaginaire collectif. Faire du sport n'est pas un alibi pour pouvoir fumer. Au contraire, penser cela est une grande bêtise.

Le fait de pratiquer une activité sportive ne va pas améliorer la situation de vos artères et de vos poumons si vous continuez à fumer. Cela peut retarder un peu les complications cardiovasculaires.

Mais cela n'annule les effets du tabac qui est un facteur de vasoconstriction et peut provoquer la mort subite s'il est consommé avant, pendant et après l'effort. C'est pourquoi il ne faut jamais fumer moins d'une heure avant de faire du sport et surtout s'abstenir au moins deux heures après.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à la cigarette et vous livre ses conseils pour arrêter de fumer.

