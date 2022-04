Michel Cymes : pourquoi il faut toujours prévoir des bouchons d'oreilles à un concert

Keith Richards, Mick Jagger et Steve Jordan des Rolling Stones le 20 novembre 2021 à Austin, Texas

Dans cet épisode, Michel Cymes revient sur un concert des Rolling Stones qui l'a marqué car le son était tellement fort qu'il en devenait douloureux. Le médecin explique comment un volume sonore trop important, au-delà des limites autorisées, altère l'audition.

Chaque fréquence va impacter un groupe particulier des cellules. En vieillissant, on perd d'abord les cellules responsables des sons aiguës. En écoutant régulièrement des sons trop fort, on casse les cils de ces cellules ce qui se traduit par une sensation de coton dans les oreilles, des acouphènes et une baisse de l'audition.

Pour parer cette éventualité, veillez à ne pas monter outre-mesure le volume des morceaux que vous écoutez sur votre smartphone. Et pensez à embarquer des bouchons d'oreilles lorsque vous vous rendez à un concert. Votre audition en dépend.

