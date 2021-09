Michel Cymes : pourquoi des Japonais font une chirurgie des lignes de leurs mains

En matière de chirurgie esthétique, nous savons tous qu’il y a les grands classiques : les seins, les lèvres, les fesses, les rides... Mais dans certains pays, ça dépasse parfois l’entendement et on pratique des opérations qui peuvent surprendre, parce que, franchement, fallait y penser.

La vérité, c’est ce qui se passe au Japon ou de plus en plus de personnes se font faire une chirurgie esthétique des lignes de la main ! Ca concerne évidemment des gens superstitieux qui sont persuadés que si ils modifient leurs lignes de la main (celle de la chance, celle de l’amour, celle de la longévité, celle de la fortune) leur destin en sera modifié. C’est aussi très en vogue en Corée du Sud.

Pour l’opération, qui coûte environ 750 euros, on utilise un scalpel électrique et c’est réglé en un quart d’heure sous anesthésie locale. On trouve pas mal de témoignages dans la presse japonaise, avec des gens qui vous disent avoir trouvé l’homme ou la femme de leur vie juste après s’être fait opérer. On ne peut pas exclure la coïncidence, hein… Ou même une sorte d’effet placébo.