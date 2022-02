Michel Cymes : peut-on vraiment décupler les capacités de son cerveau ?

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse aux capacités du cerveau et explique comment il est possible de les optimiser. Cela passe d'abord par une alimentation saine et équilibrée. La pratique d'une activité sportive régulière est aussi nécessaire tout comme une faible propension à être sujet au stress.

Qu'en est-il des psychostimulants ? La caféine stimule la concentration mais il faut veiller à respecter une consommation modérée. Pour le reste, attention aux amphétamines car le risque d'addiction est élevé et les effets secondaires redoutables.

Les casques à électrodes ne sont pas recommandés non plus en raison d'un déficit d'encadrement. Le meilleur moyen de décupler ses capacités cérébrales est donc d'avoir une bonne hygiène de vie et un sommeil réparateur.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à votre bien-être et vous livre ses conseils pour améliorer votre santé mentale.

