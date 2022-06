Michel Cymes nous explique ce qu'il ne faut pas faire avec du citron

Dans ce nouvel épisode, Michel Cymes s'intéresse aux multiples bienfaits du citron, un agrume riche en vitamine C et en antioxydants qui en font un très bon booster pour les défenses immunitaires qu'il est conseillé de boire avec un peu d'eau chaque matin au petit-déjeuner.

Cela dit, le médecin met en garde contre les mauvais usages du citron. Il ne faut par exemple pas l'utiliser pour se blanchir les dents. Ne trempez pas votre brosse à dent dans de l'eau citronnée, cette dernière risque d'agresser l'émail de vos dents et les rendre plus sensibles au chaud et au froid.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne les clés pour prendre soin de votre santé et améliorer votre bien-être. Cette semaine, le médecin s'intéresse à votre alimentation et vous apporte des conseils pour vivre plus sainement.

