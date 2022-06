Dans ce nouvel épisode, Michel Cymes se penche sur le kiwi, qui a la densité nutritionnelle la plus intense de tous les fruits. Le médecin explique qu'avec seulement 100 grammes, soit plus d'un kiwi entier, il est possible de bénéficier des apports recommandés en vitamine C pour la journée.

Autres avantages : le kiwi augmente l'immunité pour lutter contre les maladies de saison, mais il fait aussi du bien au teint de votre peau et est un bon remède naturel anti-rides. Le médecin s'intéresse aussi à son apport en actinidine, une enzyme essentielle à la digestion des protéines animales.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne les clés pour prendre soin de votre santé et améliorer votre bien-être. Cette semaine, le médecin s'intéresse à votre alimentation et vous apporte des conseils pour vivre plus sainement.

