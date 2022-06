Michel Cymes : les dangers du bol de céréales tous les matins

Il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les marques et de toutes les consistances, bio et pas bio, complètes ou pas complètes. Il y en a tellement qu’on ne sait plus lesquelles choisir. Je ne vais pas faire de la pub pour les unes ou pour les autres, mais simplement attirer votre attention sur les conditions de fabrication et surtout de transformation de ce pilier alimentaire matinal.

Le mot important dans tout ça, c’est "transformation", contre lequel on vous met en garde. Plus c’est transformé, moins c’est bon pour la santé. Avec les fabricants de céréales, on a affaire à de petits cachottiers. Sur l’emballage, vous pouvez toujours vous référer au Nutriscore qui est déterminé en fonction du nombre de calories, de la teneur en acides gras saturés, de la présence de sucre, de protéines, de fibres ou de fruits, mais qui ne tient pas compte du degré de transformation.

D’ailleurs, savez-vous pourquoi les céréales sont si croustillantes ? C'est parce qu’on a fait en sorte qu’elles soient aérées. Et si elles sont aérées, c’est parce qu’on les a préalablement chauffées et soufflées. On procède par "cuisson-extrusion". Autrement dit, on déstructure la matrice des céréales. Je vous passe les détails mais tout cela provoque de l’hyperglycémie, ce qui conduit le pancréas à fabriquer de l’insuline et se termine par un coup de barre quelques heures après.

Donc je conseille de vous tourner un peu plus vers les flocons d’avoine ou les mueslis à base de flocons de céréales. Autre chose : si, sur l’emballage, il est indiqué "sans sucre ajouté", ça ne fera pas de mal. Le sucre rapide du matin, allez plutôt le chercher dans les fruits frais.



Tous les jours, Michel Cymes vous donne les clés pour prendre soin de votre santé et améliorer votre bien-être. Cette semaine, le médecin s'intéresse à votre alimentation et vous apporte des conseils pour vivre plus sainement.

