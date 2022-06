Michel Cymes : les bienfaits du chanvre pour votre santé

Ce matin, Michel Cymes vante les bienfaits du chanvre. Et plus particulièrement de la graine de chanvre, qui se mange et dispose d'atouts nutritionnels insoupçonnés. Débarrassée du THC, la substance active recherchée par la plupart des fumeurs de cannabis, le chanvre est une graine complète qui revient aujourd’hui à la mode.

Parmi ses atouts nutritionnels, elle est riche en protéines. On en trouve deux fois plus dans une portion de graines de chanvre que dans un œuf. Elle est aussi source d’oméga-3, des acides gras essentiels au développement et au fonctionnement de notre cerveau, de notre rétine et de notre système nerveux.

Le chanvre apporte aussi de la vitamine E, réputée anti-oxydante, c’est-à-dire capable de ralentir le vieillissement de vos cellules, sans oublier les minéraux. Le médecin explique ensuite comment trouver du chanvre et comment en manger pour profiter de ses bienfaits.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne les clés pour prendre soin de votre santé et améliorer votre bien-être. Cette semaine, le médecin s'intéresse à votre alimentation et vous apporte des conseils pour vivre plus sainement.

