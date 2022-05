Michel Cymes : la bibliothérapie pour chasser les mauvaises ondes

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse aux charmes de la bibliothérapie. Lire des livres fait du bien, explique le médecin. Cela permet de se changer les idées et d'éloigner pour un moment les problèmes psychologiques.

L'idéal, en cas de stress, c'est de recourir à la pensée rationnelle, qui est l'affaire de la philosophie, mais pas seulement. La lecture de romans, d'essais ou de récits historiques, des textes structurés, incitent à réfléchir et sont de bonnes issues lorsque l'on a l'impression de se noyer dans ses émotions.

C'est pourquoi il est important de donner le goût de la lecture aux enfants. D'abord, en leur donnant le choix, et surtout, en les accompagnant, en lisant à haute voix avec eux pour les intéresser à l'histoire. N'hésitez pas non plus à leur faire choisir eux-même un livre en librairie.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à votre bien-être et vous livre ses conseils pour améliorer votre santé mentale.

