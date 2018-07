Michel Cymes : "Faites le tri dans les bonbons !"

publié le 28/04/2017 à 14:57

Il y a quelques jours dans cette chronique, nous mettions en garde contre une trop grande consommation de bonbons, car ils ruinent les dents et préparent au diabète. En plus, ils sont mauvais pour la peau et le foie. Allez expliquer cela aux enfants, qui en raffolent ! Il est bien sûr difficile de négocier avec les gamins. Mais si on ne peut pas éviter les friandises à la maison ou dans le cartable, on peut tenter d'orienter leur choix.



Il existerait donc de bons bonbons ? Mais comme les poissons volants, ce n'est pas la majorité du genre. Si le bonbon est incontournable chez vous, misez sur les pâtes de fruits, si possible sans enrobage de sucre. Avec un peu de chance, vos enfants s'habitueront.

Si vos enfants réclament du chocolat, essayez de les réorienter vers le chocolat noir - meilleur pour la santé que le chocolat au lait. Il y a aussi la réglisse, moins calorique que les bonbons chimiques traditionnels. Mais attention, cela peut poser un problème si vous faites de l'hypertension. La réglisse contient de la glycyrrhizine, une substance qui favorise la rétention d'eau et de sodium qui fait monter la pression artérielle.

Si vos bambins ne veulent rien entendre, essayez la pédagogie. Expliquez-leur le type de produits qu'on trouve dans les confiseries chimiques, qu'elles aient une forme de fraise, de Schtroumpf ou de crocodile. On y trouve, en effet, des colorants artificiels issus des produits pétroliers, mais aussi du dioxine de titane et de la graisse (qui rend les bonbons si élastiques).