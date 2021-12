Michel Cymes : comment s'épargner un lendemain difficile après le Réveillon de Noël

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse aux fêtes de fin d'année et plus particulièrement aux problèmes de digestion des lendemains de réveillon. Les crampes et les brûlures d'estomac sont généralement causées par un trop plein d'acide chlorhydrique, lorsque votre système digestif tente d'assimiler tout ce que vous avez ingurgité les dernières heures.

Que faire pour s'épargner ces lendemains difficiles ? D'abord, évitez les médicaments anti-acide, dont les effets secondaires peuvent être pires que les maux qu'ils prétendent remédier.



Pensez à bien vous hydrater pendant et après le repas. Évitez aussi la diète du lendemain. Privilégiez les fibres, les vitamines et les sels minéraux. Les soupes, bouillons et tisanes seront les meilleures alliées de votre transit intestinal.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse aux fêtes de fin d'année et vous livre ses conseils pour aborder les réveillons de Noël et du Nouvel an (et leurs excès) dans les meilleures conditions.

