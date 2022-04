Michel Cymes vous explique comment reconnaître les symptômes de la chlamydia

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse à la chlamydia, une infection sexuellement transmissible d'autant plus problématique qu'elle est généralement silencieuse et asymptomatique mais peut conduire les femmes à la stérilité.

Les symptômes sont plus évidents chez les hommes qui peuvent ressentir des picotements en urinant ou observer un écoulement leur permettant de réagir à temps. Chez les femmes, excepté l'apparition de douleurs pelviennes, l'infection se concrétise souvent lorsqu'elles rencontrent des difficultés à tomber enceintes.

Le moyen le plus sûr pour s'en prémunir est bien évidemment de se protéger lors d'un rapport sexuel, qu'il soit vaginal, anal ou oral. Il est aussi possible de faire un test urinaire pour les hommes et un frottis vaginal pour les femmes. Un dépistage annuel est conseillé.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à certaines problématiques rencontrées par les femmes et leur prodiguent ses conseils pour y remédier.

