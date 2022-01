Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse aux solutions permettant de retendre une peau distendue et de se débarrasser des vergetures aux seins qui apparaissent à partir d'un certain âge. Le médecin détaille les options disponibles : prothèses, lipomodelage, mastopexie. Chaque technique a ses avantages et ses inconvénients.

Côté remboursement, la sécurité sociale n'est pas très généreuse avec les problèmes d'ordre mammaire. Mais dans certains cas, la chirurgie des seins peut être prise en charge, lorsqu'il existe une malformation congénitale sévère, en l'absence de glandes mammaires et à partir d'un certain seuil de réduction mammaire.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à votre bien-être et vous livre ses conseils pour améliorer la qualité de votre vie.

>> Ça va beaucoup mieux. Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Ça va beaucoup mieux, c’est désormais 5 épisodes par semaine et une émission hebdomadaire le dimanche de 9h15 à 10h sur RTL.