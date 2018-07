Michel Cymes alerte sur l'infection dite de la "chaude pisse"

publié le 31/10/2017 à 11:38

Attention, la gonorrhée - plus connue sous le nom de chaude-pisse et dont l'histoire est étroitement liée à celle des maisons closes - explose en France. L'Institut national de veille sanitaire nous alerte sur l'explosion de cette maladie. Entre 2013 et 2015 en France, l'infection, sexuellement transmissible, a augmenté de 8% chez les hommes hétérosexuels, de 32% chez les femmes hétérosexuelles et de 100% chez les hommes homosexuels ou bisexuels.



L'Institut national de Veille Sanitaire explique ce phénomène par une explosion du tourisme - on voyage beaucoup plus qu'avant - ainsi que par une baisse de l'utilisation des préservatifs. Mais il faut également savoir que la blennorragie est due à une bactérie d'une intelligence foudroyante. Lorsqu'elle voit arriver un antibiotique, elle s'y adapte et y résiste. Même dans les pays riches, où par définition la surveillance est sérieuse, on est parfois en présence d'infection qu'aucun antibiotique ne peut traiter.

Ce sujet ne passionne pas les laboratoires car les traitements sont souvent de courte durée et ces derniers préfèrent plancher sur des maladies chroniques. Mais des médicaments sont à l'étude. On ne désespère pas de trouver un jour un vaccin. La prévoyance reste la meilleure réponse.