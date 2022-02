Michel Cymes : 3 activités pour retrouver confiance en soi

Crédit : Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse à la confiance en soi, essentielle à la construction des enfants et à la tranquillité des adultes. Si vous souffrez d'inhibitions, plusieurs leviers peuvent être activés pour renforcer votre estime de vous.

Première solution, vous inscrire à des cours des théâtre. Monter sur les planches est un excellent moyen pour prendre conscience de son corps et de sa voix et en faire des alliés au quotidien.

Autre piste : la pratique d'une activité sportive et plus particulièrement les sports de combat qui aident à canaliser l'énergie et son agressivité tout en se forgeant une force intérieure. Des études ont aussi montré que cela favorisait l'estime de soi. Enfin, il est également valorisant de s'occuper d'un animal de compagnie.

