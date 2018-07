publié le 30/04/2018 à 23:13

Comment un homme qui a déjà été condamné pour viol sur mineur peut-il récidiver ? La société aurait-elle pu davantage protéger Angélique, 13 ans, tuée après avoir été violée dans le Nord ? S'il est difficile de jouer un rôle avant tout passage à l'acte, la justice peut en revanche lutter contre la récidive.



"Une fois que la personne a été condamnée, on peut notamment prononcer un suivi socio-judiciaire, qui peut comprendre des obligations de soins pour permettre à la personne de travailler sur ces questions", explique Virginie Duval, présidente de l'Union syndicale des magistrats (USM).

Certains réclament la castration chimique pour les individus condamnés pour viol. "La castration chimique existe, mais ça ne peut pas être le remède miracle parce que c'est très particulier, et le passage à l'acte de ces personnes doit être évalué. On doit travailler avec ces personnes individuellement", souligne Virginie Duval.

D'autres mettent en cause le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes (FIJAISV). La magistrate précise que ce dernier sert aux enquêteurs, notamment à connaître l'adresse des individus y figurant. C'est notamment grâce au témoignage d'un enfant et à ce fichier que l'on a pu retrouver le meurtrier d'Angélique.



Face à un drame comme celui-ci, des voix s'élèvent pour le voisinage des personnes fichées soit mis au courant. "La prévention, la réinsertion passe aussi par le fait qu'elle a purgé sa peine, puisse essayer de mener une vie cadrée. Si on prévient tout le voisinage, évidemment personne n'aura envie et cette réinsertion, ce travail sur soi, sera totalement impossible", note Virginie Duval.