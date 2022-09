FEMMES 2/5 - Les femmes sont-elles plus frileuses ?

FEMMES 2/5 - Les femmes sont-elles plus frileuses ?

L’automne arrive accompagnée de températures qui ne vont cesser de se rafraîchir jusqu’à l’hiver. Face à cette habituelle fraîcheur, tous les humains ne sont pas égaux. En effet, pour plusieurs raisons, les femmes subissent, en règle générale, plus le froid que les hommes, comme le rappelle Michel Cymes. La thyroïde et la masse graisseuse des individus peuvent faire varier le rapport aux températures fraiches des humains.

Le métabolisme peut être rendu plus résistant par la pratique régulière du sport. Ainsi, les personnes qui font une activité physique auront un métabolisme plus fort et peuvent être susceptibles de moins souffrir du froid.

Les hommes produisent en grande quantité de la testostérone contrairement aux femmes. Cette hormone pourrait être l’une des explications pour laquelle les hommes seraient moins frileux que les femmes.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info