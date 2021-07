Malaises : face à des symptômes mystérieux, un neurologue mène l'enquête

C'est le lot quotidien de nombreux médecins. Des patients prennent rendez-vous pour évoquer un symptôme, et évidemment, le jour de la consultation, plus rien. Impossible de parler de ce trouble qui leur gâchait pourtant la vie quelques jours plus tôt. C'est alors au praticien d'enquêter pour tenter d'établir un diagnostic.



C'est ce qui est arrivé au docteur Laurent Vercueil, neurologue à l’hôpital de Grenoble et sa patiente, une jeune mère de famille. Elle s'est présentée à son cabinet pour "une consultation de recours", c’est-à-dire qu'elle avait déjà subi bon nombre d'examens et que le diagnostic était en suspens.

Tout était "normal" dans son dossier médical : IRM, électroencéphalogramme, bilan sanguin et cardiaque… Mais alors, pourquoi avait-elle des malaises qui lui faisaient perdre brutalement connaissance, depuis près de 5 ans ?



Pour aider sa patiente, le docteur Laurent Vercueil va s’attarder sur chaque détail du récit de sa patiente. Elle a décrit très précisément ce qu'elle ressentait, ce dont elle se souvenait avant de perdre connaissance. "Elle me dit 'voilà, j'ai une impression assez subite de ne plus être vraiment moi, mais d'être plutôt ma fille qui a 4 ans, ou alors d'être moi à l'âge qu'a aujourd'hui ma fille, c'est-à-dire d'être moi à l'âge de 4 ans", raconte le neurologue.

Grâce à une enquête méticuleuse et avec l‘aide précieuse du conjoint de cette patiente, le docteur Vercueil va tout faire pour poser un diagnostic et tenter de mettre fin à ces malaises répétés.

