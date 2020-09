Maladie de Willis-Ekbom : qu'est-ce que le syndrome des jambes sans repos ?

publié le 23/09/2020 à 17:10

Ce mercredi 23 septembre, c'est la journée internationale de la maladie de Willis-Ekbom. Une maladie peu connue du grand public, qu'on appelle aussi le "syndrome des jambes sans repos" ou SJRS. Pourtant, elle toucherait environ 8,5% de la population française, selon l’association France Ekbom. 3% de la population serait même touché de façon sévère, au point d'avoir besoin d'un traitement.

La maladie de Willlis-Ekbom est une maladie neurologique qui cause des démangeaisons internes ou des sensations de brûlures dans les jambes. Elle se manifeste quand le patient est au repos, et en particulier la nuit, donnant souvent un irrépressible besoin de bouger les jambes.

En plus de symptômes évidemment désagréables, le syndrome des jambes sans repos perturbe donc le sommeil. Avec des conséquences qui peuvent être plus ou moins graves, allant parfois jusqu'à des dépressions.

Une maladie méconnue

La maladie toucherait davantage les femmes que les hommes. Les causes et le fonctionnement de la maladie ne sont pas complètement connus, mais selon l'Institut national du Sommeil et de la Vigilance, elle impliquerait un manque de dopamine, un neurotransmetteur qui permet la communication entre les neurones. La maladie pourrait aussi être aggravée par une carence en fer, un diabète, une insuffisance rénale ou encore la grossesse.

La journée internationale d'information sur la maladie de Willlis-Ekbom a été créée au début des années 2010 pour sensibiliser le grand public. Selon l'association France Ekbom, la maladie serait encore "trop souvent méconnue", notamment des médecins. Elle dénonce un risque d'errance médicale pour les patients.