Listeria : la liste de produits alimentaires impropres à la consommation

publié le 30/07/2018 à 17:30

Plusieurs produits infectés par la listeria, une bactérie qui sévit dans les aliments crus, sont rappelés en magasin. Leur consommation peut provoquer la listeriose, une maladie aux symptômes multiples pouvant aller d'état grippal à méningite selon les cas, et susceptible de se manifester jusqu'à deux mois après la consommation de produits contaminés.



Les produits concernés par cette infection sont commercialisés par les enseignes Leclerc, Casino, Monoprix, Auchan et Intermarché. Les personnes susceptibles d'en posséder dans leur frigidaire doivent impérativement les jeter ou les ramener en magasin pour obtenir un remboursement.

Il est par ailleurs conseillé d'appeler un médecin s'ils ont déjà été consommés, notamment en cas de fièvre ou de maux de tête. RTL.fr fait la liste des produits concernés.





Les produits visés par le rappel

- Les sandwiches polaires saumon fumé aneth 130g de la marque Casino. Le code barre est : 3222475401688, lot 819901. La date limite de consommation est fixée au 4 août 2018. Les consommateurs peuvent joindre le 0 800 13 30 16 du lundi au vendredi entre 8 heures et 18 heures.



- La salade landaise et gésiers vendu par bac de 1,8 Kg (au rayon traditionnel) de marque Maxime Géraud. Les lots concernés sont les numéros : 18172 (DLC:09/07/2018), 18179 (DLC:16/07/2018), 18183 (DLC:20/07/2018). Les consommateurs peuvent joindre le 06 08 74 93 27 pour poser leurs questions.



- La salade 4 saisons aux tomates fraîches (barquette 250g) de marque Maxime Géraud. Les lots concernés sont les numéros : 18169 (DLC:09/07/2018); 18172 (DLC:12/07/2018); 18176 (DLC:16/07/2018); 18179 (DLC:19/07/2018); 18183 (DLC:23/07/2018); 18186 (DLC:26/07/2018). Les consommateurs peuvent joindre le 06 08 74 93 27 pour poser leurs questions.



- Des crevettes entières cuites réfrigérées calibre 40/60 pièces/kg de marque Capitaine Houat conditionnée en barquette 500g. Sont concernés les lots : 38731191, 38776192, 38797193. Un numéro a été mis en place pour répondre aux questions des consommateurs : 06 86 38 83 53.



- Les aiguillettes de poulet nature en sac 250G de marque Ronsard. La date limite de consommation est fixée au 5 août 2018, le lot concerné est le A877129. Les consommateurs peuvent joindre le 06 81 02 58 26 pour poser leurs questions.



- Des sachets de 900g de riz et bœuf à la mexicaine de marque Thiriet vendus par Monoprix (la listeria a été détectée dans le maïs). Le code-barres du produit est : 3292590879853. Les lots concernés sont : 17290 (DLC : 04/2019) et 18089 (DLC : 09/2019). Les consommateurs peuvent entrer en contact avec la marque Thiriet au 09 70 820 821, ou le service client de Monoprix au 0 800 05 8000, de 9 heures à 20 heures.

Des produits rappelés pour d'autres motifs

Trois sortes de produits ont également été rappelés pour risques de suffocation, anomalie de fabrication et présence de salmonelle.



- Les nuggets de poulet surgelés de marque Maître Coq vendus par sachet de 1 kilo comportent des "risques de suffocation". Le code barre est 3230890028656, avec une date limite de consommation fixée au 25 novembre 2019. Le lots concerné est le X 18 153. Le produit ne doit pas être consommé et peut être retourné en magasin pour obtenir un remboursement. Le service consommateur est joignable au 02 51 44 23 53.



- Des conserves (boîtes, verrines) de différentes marques vendues par Auchan, Casino, Intermarché, Leclerc et dans des commerces de détail sur tout le territoire national sont également rappelées pour "anomalie de fabrication". Plusieurs marques sont concernées : La conserverie des bonnes choses, les gastronomies du Bergeraçois, La perle de Rigord et Alain Martin. Toutes les dates de péremption comprises entre le 1er juillet 2021 et le 7 juin 2022 sont concernées. Les consommateurs peuvent joindre le 06 85 84 38 96 pour poser leurs questions.





- Une présence de salmonelle a été détectée dans le véritable jambon persillé de Bourgogne supérieur 350g de marque Antoine Sabatier. Le code-barres est le 3482001002165, avec une date de péremption fixée au 4 août 2018. Le lot concerné est le lot 18198199. Les personnes ayant consommé ce produit et présentant des troubles gastro-intestinaux, diarrhées, vomissements et douleurs abdominales, accompagnés de fièvre doivent impérativement consulter un médecin.