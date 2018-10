publié le 21/07/2018 à 10:30

On serait parfois prêt à tout pour se débarrasser des moustiques. Citronnelle, bracelets, bougies... Ces solutions "miracle" ont beau être rarement efficaces, elles remportent pourtant un grand succès auprès des consommateurs.



Parmi ces diverses stratégies pour se débarrasser de ces ennuyeux nuisibles, le site de France Info a repéré un "remède" particulièrement insolite : des vidéos d'ultrasons, diffusées sur YouTube et censées faire fuir les moustiques. Ces vidéos, diffusées sur YouTube et vues des centaines de milliers de fois, durent parfois plusieurs heures.

On n'y entend généralement rien, à l'exception parfois de petits crépitements ou de tonalités stridentes. Jusque là rien d'illogique, puisque la gamme de fréquence des ultrasons est trop élevée pour être perçue par l'oreille humaine.



Les "boîtiers à ultrasons" tout aussi inefficaces

Sauf que comme le rappellent nos confrères, ces vidéos n'ont en fait aucune efficacité. Et pour cause : les enceintes et haut-parleurs de nos appareils domestiques sont incapables de restituer des ultrasons. "La plupart sont fabriquées en fonction de la sensibilité auditive humaine", décrypte Thierry Aubin, bioacousticien au CNRS interrogé par France Info.



Si ces vidéos ne présentent aucun intérêt contre les moustiques, l'utilisation de "boîtiers à ultrasons", vendus entre 10 et 20 euros dans le commerce, n'est pas davantage efficace. Dans une parution publiée en 2007, un groupe de chercheurs en malades infectieuses a passé au peigne fin dix études menées pour tester l'efficacité de ces objets. Verdict : aucune ne note la moindre réaction des nuisibles à ces boîtiers.