Les seniors peuvent-ils être rock ?

Les cheveux gris de 2016 ne sont plus les seniors d'antan... Dynamiques, modernes, actifs, ils se révèlent de plus en plus et brisent leur image traditionnelle ! Loin des clichés, ils peuvent nous surprendre en s'éclatant avec une guitare électrique, en parcourant des centaines de kilomètres à vélo, en faisant un saut en parachute et en nous donnant une véritable leçon de jeunesse ! Ils nous prouvent que la folie n'est pas toujours une question d'âge ! Mais jusqu'à quel point ? Certains d'entre eux sont-ils plus jeunes dans leur tête que des trentenaires ou des quadras ?

Nos invités

> Vincent Grégoire, tendanceur, Agence Nelly Rodi

> Serge Guérin, sociologue, spécialiste des questions liées au vieillissement et à la "séniorisation" de la société. Livre : Silver Génération. 10 idées fausses à combattre sur les seniors (Michalon)



Silver Génération. 10 idées fausses à combattre sur les seniors (Michalon)

