Les ongles, un marqueur de votre santé

publié le 29/01/2017 à 11:21

En observant les doigts des gens, on apprend plein de choses sur leur santé. Prenons l'hippocratisme digital par exemple, à savoir les ongles en verre de montre. C'est un signe de problèmes respiratoires importants ou la manifestation d'un cancer. Si vous voyez quelque chose d'anormal au niveau de vos ongles, n'hésitez pas à consulter votre médecin, cela peut être un simple champignon ou un premier signal du développement d'une maladie. Il faut donc être attentif aux signaux faibles et, dans ce cas, vous êtes votre meilleur médecin.



Les doigts cachent de nombreux secrets. Si lire l'avenir dans la paume de la main relevait plus de la voyance jusqu'alors, la science en tire également parti. En effet, une étude a montré que le rapport de taille entre l'index et l'annulaire serait lié à l'exposition aux hormones mâles - comme la testostérone - pendant la vie fœtale. Résultat : les hommes avec un index court sont plus aimables envers les femmes. Plus aimables mais aussi plus fidèles, plus gentils et faisant plus de compliments.

Dans la même veine, une étude menée en Russie sur 1.500 femmes a mis en avant que celles qui avaient un taux de testostérone plus élevé avaient justement un index plus long et avaient plus de chances d'accéder à des postes à haute responsabilité. Donc l'exposition élevée à la testostérone pendant la vie prénatale montre un côté plus confiant, plus agressif, plus prompt à prendre des risques et donc plus de responsabilité. Autrement dit, montre moi tes doigts, je saurai qui tu es.