Avec les chaleurs estivales, les plats frais sont les bienvenus. C'est le grand retour des salades et autres plats légers. Alors si vous n'avez pas d'idées de bonnes recettes pour manger des plats savoureux et sains les prochains mois, de nombreuses applications proposent de le faire pour vous.

Si l'on part vraiment du début, vous pouvez commencer à faire votre choix au supermarché avec l'aide de "Yuka". L'application "Yuka" scanne le code-barres de votre produit et décrypte pour vous la liste des ingrédients et nutriments qu'il contient. Depuis votre supermarché, vous pouvez voir si un produit a une forte teneur en sucre, sel, graisses, calories ou additifs.

Pour rendre cette évaluation plus agréable, l'application note avec trois pastilles de couleurs différentes. Vous pourrez ainsi voir une pastille verte si le produit est excellent ou bon, une pastille orange s'il est médiocre et une pastille rouge s'il est mauvais. L'application vous propose ensuite des alternatives en cas de mauvaises notes. Le même concept existe pour les personnes avec un régime végétalien, ou intolérant au gluten ou lactose avec l'application nommée "Kwalito".

Choisir des aliments de saison

Au-delà de l'apport nutritif de vos aliments, vous pouvez aussi les choisir en fonction de leur impact sur la planète. L'application "Etiquettable" est utile si vous souhaitez connaître la provenance de vos fruits ou légumes. Ainsi, l'application vous permet de savoir quels sont les fruits et légumes de saison, de prendre en compte le bien-être animal ou encore quelles sont les espèces de poissons menacées.

Et si vous n'avez pas trop d'inspiration, "Etiquettable" vous propose aussi des recettes équilibrées et saines pour votre corps et la planète. L'application oriente ainsi votre consommation vers des aliments de saison avec un faible impact carbone. Il est aussi possible d'utiliser un "éco-calculateur" pour calculer la durabilité de chaque recette. Vous pouvez trouver plus ou moins le même service avec l'application "Fruits et légumes de saison".

Une fois que le repas est dans l'assiette

Une fois que vous avez fait vos courses et cuisiné le repas, vous pouvez utiliser l'application "Foodvisor". Celle-ci vous permettra, en une seule photo, de reconnaître et d'analyser instantanément le contenu de votre assiette. Avec une photo, l'application calcule l'apport calorique et quantités présentes pour chaque nutriment, c'est-à-dire protéines, glucides, lipides et fibres.

À noter que vous pouvez ajouter votre activité physique pour avoir le juste calcul des nutriment nécessaire. Cette application a une version premium payante. Pour un service similaire, vous pouvez aussi vous tourner vers l'application gratuite "Lifesum".

