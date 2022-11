Les inscriptions aux formations pour les métiers de santé en hausse de 5% en 2021

Crédit : Nathan Laine / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Les inscriptions dans les formations aux professions sanitaires ont augmenté de 5 % en 2021, selon un communiqué publié mercredi 9 novembre par la DREES, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques. Ainsi, la hausse des inscriptions est la plus forte chez les ambulanciers, avec une augmentation de 17 % et chez les aides-soignants, avec une hausse de 12 %.

En 2021, près de 170.000 élèves et étudiants se sont inscrits dans l'une des 1.318 formations aux professions sanitaires. Parmi eux, 94.895 sont en formation d’infirmiers. Ainsi, le nombre d’inscrits en première année de formation d’infirmiers a augmenté de 9 % en 2021. Le nombre de diplômés est également recensé. Après une hausse du taux de réussite au diplôme en 2020, ce taux revient à un niveau d'avant Covid-19. Il s'élève à 92,6% en 2021, contre 93,4% en 2020, année particulière en raison de la crise sanitaire.

Ils étaient 65.627 diplômés en 2021, ce qui représente une hausse de 2 % par rapport à 2020. Selon les disciplines, le nombre de diplômés varie fortement. Il a ainsi augmenté de 20% chez les ambulanciers et de 7% pour les aides-soignants, tandis que le nombre de diplômés infirmiers a baissé de 4%. La formation d'infirmiers durant trois ans, la hausse des inscriptions de 2021 sera visible sur les diplômés en 2024.

