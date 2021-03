publié le 18/03/2021 à 09:13

Refus des familles, état peu stable des patients, pour quelle destination ? Annoncée par le gouvernement, l'évacuation massive par TGV médicalisé d'une centaine de patients atteints de la Covid-19 et hospitalisés en réanimation en l'Île-de-France se heurte à bien des difficultés.

Lors de la première vague, où 658 évacuations avaient eu lieu, "les transferts étaient réalisés pour sauver des vies sans demander l'avis au patient ou à sa famille, cette fois-ci l'avis est sollicité et les familles souhaitent garder leur proche près d'elles", a fait valoir Zaynab Riet, déléguée générale de la Fédération hospitalière de France (FHF) lors d'une conférence de presse.

D'où cet appel d'un ancien malade, Serge 56 ans, l'un des tous premiers patients Covid à avoir été transférés l'an dernier de Strasbourg à Nantes et il explique que ça lui a sauvé la vie. "J'ai été une semaine dans le coma à Strasbourg, je me suis réveillé à Nantes. Je ne suis pas sûr, si j'étais resté à Strasbourg, que je serais encore de ce monde", dit-il. Serge a d'ailleurs écrit un livre pour raconter son expérience et remercier les soignants : Mon voyage au bout du Covid-19.

À écouter également dans ce journal

Justice - Une Française fait appel devant la Cour européenne des droits de l'homme. Sa faute, d'après la Cour de cassation, est d'avoir refusé des relations sexuelles à son mari, ou plutôt ex-mari puisque le couple est aujourd'hui divorcé.

Voyage - Bruxelles a dévoilé mercredi 17 mars le "passeport vert" pour voyager en Europe. Ainsi, si l'on veut voyager, il ne sera pas obligatoire d'être vacciné. Avec ce "pass vert", il y a plutôt une volonté de rouvrir les frontières sans quarantaine et sans test à l'arrivée, d'où l'idée de ce certificat.

Confinement - Pour l'Île-de-France et les Hauts-de-France, le reconfinement arrive. 18 millions de Français sous cloche, reste à connaître l'ampleur des nouvelles mesures, on attend les précisions de Jean Castex ce jeudi à 18h.