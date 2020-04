publié le 30/04/2020 à 07:09

Malgré des chiffres encourageants sur le front du coronavirus en France, l’épidémie continue de créer des situations d’intense désespoir. Des trémolos dans la voix, Sébastien a ainsi raconté à RTL le décès brutal de son père, mort en trois jours des suites du Covid-19 dans un Ehpad de Belfort (Territoire de Belfort). Il explique porter plainte contre l'établissement.

"Je dormais, je vois le téléphone qui s’allume et je vois marqué ‘Belfort’. C’est là que j’ai compris. Ils m’ont dit ‘Votre père est décédé’. Je n’ai même pas eu le temps de reprendre mon souffle qu’ils ont enchaîné directement en me disant qu’il fallait que je fasse le nécessaire pour trouver des pompes funèbres", a expliqué Sébastien, précisant ne pas pouvoir "faire son deuil".

"Je suis parti porter plainte parce que, pour moi, c’est de la non-assistance à personne en danger et on aurait pu le sauver si on avait eu de l’empathie pour lui, si on avait fait les gestes [de premiers secours], si on l’avait emmené à l’hôpital. Pour moi, c’est de la mise en danger d’autrui", a poursuivi le fils éploré, dont l’émotion était palpable.

Et Sébastien d’ajouter : "Ce que je demande, c’est que toutes les familles de ces victimes portent plainte. Je souhaite que justice soit faite, et justice sera faite. Je me battrai pour mon père. On va essayer de monter, dans les jours qui viendront, un collectif pour aller en justice contre la direction" de l'Ehpad.

