L'épidémie de coronavirus galope en France et le nombre de malades augmente de jour en jour. Près de 4.900 personnes se trouvent en réanimation ce lundi, soit quasiment le pic de l'automne dernier. À l'Aigle, dans l'Est de l'Orne, le taux d'incidence a grimpé à plus de 600 ces derniers jours. La petite commune de 8.200 habitants craint alors de nouvelles restrictions, tandis que le département voisin de l'Eure a été placé sous confinement allégé le 19 mars dernier.

Aux portes de la France confinée, l'Aigle apparaît comme la première ville du "monde un peu plus libre". Pourtant, tout pourrait bien changer dans la semaine, avec de possibles nouvelles restrictions. "On est limite parce qu'on est à la limite de l'Eure alors évidemment, on en a les conséquences" explique Arlette. La commerçante ne croit pas vraiment aux vertus du confinement de l'Eure. "Cela ne va pas s'arranger parce qu'en plus les clients viennent de l'Eure. On fait de la police, sans ça ils ne sont pas toujours prudents c'est vrai".

Brassage des populations, relâchement, "c'est principalement dans les Ehpad, c'est eux qui font monter le pourcentage, ajoute Michelle, les gens dans la rue il n'y en a pas plus que ça". Un gros cluster a effectivement sévi dans une maison d'accueil, mais face aux chiffres, l'Aigle insiste sur les gestes barrières à commencer par le masque obligatoire partout en ville.

Des difficultés à se faire vacciner

Face à l'étendue de l'épidémie, l'espoir de la vaccination. Pourtant, "il y a une gros souci pour les vaccins, moi j'ai été obligée d'aller à Verneuil, à 25 kilomètres, des amis sont allés à Argentan, 90 kilomètres aller-retour". Ici, environ 150 personnes sont vaccinées chaque jour et l'objectif est d'en vacciner 400 courant avril. D'ici là, le spectre du reconfinement va planer au dessus de l'Aigle.

