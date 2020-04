publié le 24/04/2020 à 05:48

Alors que le déconfinement approche, à Lacanau en Gironde, l'inquiétude monte devant les plages vides du littoral. Que se passera-t-il après le confinement ? L'accès au littoral sera-t-il à nouveau accessible ? Pour le moment, c'est l'incertitude dans cette station balnéaire.

Après le confinement, "la plage ne sera peut-être pas ouverte toute la journée, mais à des horaires précis", explique sur RTL Nicolas Jabaudon, directeur de l'Office du tourisme de Lacanau. La réflexion se porte désormais sur l'exemple australien : les plages sont accessibles, mais il n'est pas possible de s'installer sur sa serviette. "L'idée, c'est de ne pas faire de bronzing et que la plage soit réservée à des pratiques sportives identifiées", détaille-t-il. "C'est une question sur laquelle nous travaillons, mais pour le moment, nous n'avons pas de réponse".

Le maire de la commune, Laurent Peyrondet, "envisage tous les scénarios possibles" mais estime qu'il est possible de rouvrir les plages tout en respectant les mesures sanitaires essentielles pour lutter contre la propagation du coronavirus. "Je ne peux pas imaginer qu'après le confinement, on empêche les gens d'aller se promener sur la plage. Nous avons 100km de littoral : les mesures barrières, on est capable de les tenir", assure-t-il.

Le 30 avril prochain, le gouvernement devrait faire savoir quelles seront les directives qui s'appliqueront après le confinement, mais aussi pour les vacances d'été qui s'annoncent très incertaines sur les plages de France.

Á écouter également dans ce journal

Dépistage – En Normandie, la start-up Loop Dee Science a conçu un kit mobile de dépistage du virus qui donne une réponse en 30 minutes.

Économie – Sans aide financière spécifique, sans droit de perte d'exploitation sur les assurances ou d'aides aux prêts, les coiffeurs à domicile sont les oubliés du secteur.

Déconfinement – Les autorités françaises ont confirmé que le déconfinement, dès le 11 mai prochain, ne sera pas régionalisé alors que le port du masque dans les transports est quasi certain.