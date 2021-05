publié le 28/05/2021 à 06:02

Un lycéen vient de contracter le Covid-19 pour la troisième fois. Le jeune de 19 ans, originaire de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées, n'avait pas eu de symptôme la première fois mais cette fois-ci, l'épisode est virulent. Mais comment est-ce possible ?

C'est un cas rarissime mais théoriquement possible. Il peut y avoir plusieurs explications. D'abord, il existe des tests dont le résultat est un faux positif. Il y en a de temps en temps, et cela concerne surtout les tests antigéniques. Ensuite, on sait aujourd'hui que quand on contracte le Covid-19, on acquiert une immunité naturelle qui dure plusieurs mois mais qui diminue ensuite avec le temps. Il est donc possible d'être à nouveau malade du Covid-19 avec ou sans symptôme plusieurs mois après l'avoir déjà eu.

D'autant plus avec l'apparition des variants. Plusieurs études ont montré que certains résistent en partie à la protection immunitaire, naturelle ou vaccinale. Cela concerne en particulier les variants sud-africains et brésiliens. Si vous avez été malade du Covid-19, la souche originelle ou bien la souche britannique, il est possible, en théorie, de contracter peu de temps après à nouveau la maladie, à cause de l'un de ces variants.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus : Tous les adultes peuvent désormais prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid-19. À partir du lundi 31 mai, tout le monde sera accepté à partir de 18 ans.



Parcoursup : Près d'un million de lycéens ont découvert le verdict concernant leurs voeux sur la plateforme. 100.000 propositions d'admissions supplémentaires ont été envoyés par rapport à l'an passé.

Rwanda : Les rescapés du génocide regrettent l'absence d'excuse d'Emmanuel Macron. Le présidents'est exprimé jeudi 27 mai au Rwanda. Il a tout de même reconnu la responsabilité de la France, 27 ans après l'extermination des Tutsis.