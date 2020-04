publié le 06/04/2020 à 18:47

Cinq patients français, contaminés au Covid-19 et pris en charge dans l'est de la France, devaient être transférés en République tchèque. Mais l'opération a été annulée au dernier moment. Édouard Philippe a expliqué que la situation s'améliorait dans le Grand Est et ces malades pourront être traités sur place. Mais tout le monde n'avait pas été prévenu de ce revirement de situation.

Les ambulances à peine arrivées de Metz avec quatre patients étaient stationnées sur le tarmac. Un hélicoptère transportant un cinquième malade en provenance de Saint-Dizier attendait lui aussi. Tous au pied de l'Airbus A330 prêt à décoller pour la République tchèque.

Un contre-ordre a finalement été donné, comme le raconte Marie-Odile Saillard, directrice générale du CHR Metz-Thionville : "Le transfert, je ne l'ai pas demandé. Il a été malgré tout déclenché. Nous ne connaissions d'ailleurs pas la destination. Et ce matin nous avons reçu une confirmation d'arrêt de l'évacuation."

Les malades, qui n'avaient pas encore embarqué, ont fait demi-tour. L'Airbus A330 a redécollé, à vide vers Istres. Situation totalement ubuesque pour Marie-Odile Saillard : "Normalement, il y a un pôle opérations au centre de crise sanitaire à Paris, qui donne le feu vert ou pas pour les transferts (…). Et c'est l'ARS qui procède à la régulation des transferts internationaux."

Cette évacuation avait été annoncée comme devant être la dernière par le patron des urgences de Metz. Elle n'aura finalement jamais lieu.

