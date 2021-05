publié le 18/05/2021 à 13:49

La France a t-elle bien géré la crise sanitaire depuis plus d'un an ? Le Professeur Pittet, célèbre épidémiologiste suisse, avait été mandaté par l'exécutif pour rédiger un rapport et il vient de le remettre. On retient la mention "peut mieux faire", car la France n'était pas prête.

Le niveau de préparation de la France face à une épidémie était insuffisant. Le rapport pointe quelques failles dans la gestion de la crise sanitaire. Par exemple il n'y a pas eu de pilotage clair pour les masques dont les stocks étaient gérés par Santé publique France, alors que cette agence n'a pas vocation à faire de la logistique.

Selon le Pr Pittet "ce qui était compliqué, c'est de mettre en musique l'utilisation du test PCR parce que la biologie française est un peu compliquée. Il y a du mélange publique et privée qui avaient de la peine à travailler ensemble". Aujourd'hui la France teste énormément et est "dans la bonne direction".

Concernant les vaccins, le rapport dénonce un manque de réactivité lors de la préparation des approvisionnements, mais les experts félicitent aussi les autorités d'avoir su tirer les enseignements et d'avoir nettement amélioré les choses au fil des mois. Il formule également quarante propositions pour faire mieux et anticiper les prochaines crises. L'accent a notamment été mis sur la mise à jour régulière d'un plan pandémie et sur un renforcement positif de la réserve sanitaire.

