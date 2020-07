publié le 16/07/2020 à 13:33

En Mayenne, le port du masque est obligatoire depuis ce jeudi 16 juillet dans six communes dont Laval. Le département a dépassé le seuil d'alerte, de 50 nouveaux cas pour 100.000 habitants détectés en sept jours. On dépiste massivement et on tente de casser la circulation du coronavirus.

La Mayenne est dans une situation préoccupante. Avec 382 nouveaux cas positifs, il y a une incidence, c'est-à-dire un taux de patients contaminés supérieur à la moyenne nationale. La priorité du préfet est de briser la chaîne de contamination. "Il faut tester, tracer, les personnes contacts. Et il faut isoler les personnes qui sont contaminées. Puis évidemment prévenir avec les mesures barrières. J'ai pris un arrêté imposant le port du masque dans les lieux publics clos", a expliqué le préfet Jean-Francis Treffel.

En plus des prélèvements en drive-Covid, deux sites ont été installés. 1.200 tests sont réalisés tous les jours, mais il faut faire plus selon Jean-Jacques Coiplet, directeur général de l'Agence régionale de santé : "Nous travaillons à voir si on ne peut pas installer d'autres sites. On a parlé de Château-Gontier, un autre site à installer au nord de Laval, qui va permettre à accéder à un dépistage assez facile."

Seul point positif : il n'y a pas de tensions sur l'offre de soins. Neuf personnes ont été hospitalisées, dont deux en réanimation. "Notre système de santé en Mayenne n'est pas saturé", a d'ailleurs confirmé Jean-Jacques Coiplet. Les résultats des tests effectués depuis lundi devraient être connus vendredi 17 juillet dans la journée.

