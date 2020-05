Les infos de 12h30 - Coronavirus en France : faut-il rétablir l'ISF ?

publié le 19/05/2020 à 13:39

Faudrait-il rétablir l'impôt sur la fortune ? Cette question ressurgit une fois de plus. Esther Duflo, prix Nobel d'économie, a estimé sur RTL ce mardi matin que ce serait "un rééquilibrage nécessaire". Laurent Berger avait déjà allumé la mèche il y a quelques semaines. Le leader de la CFDT avait estimé qu'il fallait beaucoup d'argent pour financer le plan de relance et que les plus riches allaient devoir être solidaires.

C'est évidemment une certitude chez les leaders des principaux partis de gauche. Mais c'est également le sentiment, plus surprenant, de l'ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, Raymond Soubie. Maintenant, rétablir l'ISF, cela relève vraiment du symbole car il ne concernait que 350.000 foyers sur environ sur 16,5 millions de contribuables. Il rapportait 5 milliards alors que l'impôt sur le revenu collecte 70 milliards.

On voit bien que l'ISF en tant que tel n'est pas une mesure qui fait rentrer de l'argent. En revanche ce serait un désaveu pour Emmanuel Macron qui en avait une des premières mesures de son quinquennat. Et c'est bien pour cela que, depuis le début, c'est "non" du côté de Bercy et de Matignon.

