publié le 28/04/2021 à 13:20

Connaissez-vous l'oxymètre ? C'est une pince que l'on met au bout du doigt et qui permet de mesurer le taux d'oxygène dans le sang. Aujourd'hui, rares sont les patients atteints du coronavirus qui se le voient prescrire par leur médecin. Néanmoins, face à la déferlante de patients dont l'état se dégrade très vite, et qui arrivent directement en réanimation à l'hôpital, l'usage de cet oxymètre va être considérablement élargi.

En effet, cet appareil permet de se surveiller à la maison pour les personnes testées positives et qui sont à l'isolement chez elles. Grâce à cet oxymètre, elles vont pouvoir surveiller toutes seules leur taux d'oxygène dans le sang. Car le problème, quand notre saturation baisse, on ne le sent pas forcément, on n'a pas tout de suite du mal à respirer, mais grâce à cet appareil médical, on nous l'indiquera.

Si votre taux baisse, vous pourrez ainsi être hospitalisé tout de suite pour recevoir un traitement sous oxygénothérapie, une prise en charge très précoce limite énormément les risques d'aller en réanimation.

Qui est concerné ?

Aujourd'hui, cette surveillance à la maison n'était pas remboursée, ce sera le cas désormais.

Les médecins vont proposer systématiquement à certains de leurs patients de louer en pharmacie ce matériel médical pendant deux semaines.

Enfin, trois types de patients y auront droit : les personnes de plus de 65 ans, les patients qui ont un facteur de risque de faire une forme grave, mais aussi toutes les personnes, quel que soit leur âge, qui ont une forme pulmonaire de la maladie, même quand elles ne souffrent que d'une petite toux. Cela sera prescrit et remboursé.

