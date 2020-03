publié le 28/03/2020 à 13:50

Le coronavirus poursuit inexorablement sa progression et a atteint des zones qui pouvaient se croire préserver grâce à leur situation géographique. À Belle-Île-en-Mer en Bretagne, un premier bilan fait état de 32 cas suspects dont deux confirmés.

"Deux cas sembleraient être avérés les autres sont en quatorzaine : la situation est pour le moment sous contrôle", a indiqué Frédéric Le Gars, maire de Palais. "On a la chance de bénéficier d'un hôpital structuré et organisé autour de la médecine de ville", a-t-il précisé. Dans ce centre hospitalier, une salle d'attente et une salle de consultation sont dédiées aux malades susceptibles d'avoir été contaminés par le coronavirus. Ils doivent remplir un questionnaire et subir un examen clinique.

"Si les patients n'ont aucun signe de gravité, on les renvoie à leur domicile, on met en place une surveillance à J+3, J+6 et J+8, par l'hospitalisation à domicile. Des infirmières peuvent aussi se déplacer pour pouvoir les suivre les évaluer", explique le docteur Stéphane Pinard. "Elles peuvent également soit faire de la téléconsultation ou appeler régulièrement les patients pour prendre de leurs nouvelles", détaille-t-il.

Le virus a-t-il débarqué avec l'arrivée massive des propriétaires de résidences secondaires ? Sur cette île au large de Quiberon, des dizaines de Parisiens et de Continentaux s'étaient installés au début du confinement provoquant la colère des habitants de l'île.

