publié le 30/05/2017

Les Français fument trop ! Selon l'enquête Baromètre 2016, la consommation de tabac est bien plus élevée en France que dans les pays voisins. Le tabagisme a même augmenté dans les classes sociales moins favorisées. Selon le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), "en France, en 2016, 34,5% des 15-75 ans fumaient du tabac, 28.7% quotidiennement". La fréquence du tabagisme en France reste "nettement plus élevée que dans les pays voisins : l'Allemagne compte environ un quart de fumeurs, comme l'Espagne, la Belgique et les Pays-Bas", constate le BEH.



Les États-Unis et l'Australie ont un niveau de tabagisme nettement inférieur aux pays d'Europe occidentale, avec 15% de fumeurs parmi les adultes en 2014-2015. "Dans ces pays aux contextes sociétaux et de politique de lutte anti tabac variés, la tendance est, contrairement à la France, une baisse continue de la prévalence du tabagisme (...) depuis le début des années 2000", ajoute le BEH.

Seul point positif : le tabagisme quotidien a diminué en France parmi les hommes de 25-34 ans et les jeunes femmes de 15-24 ans entre 2010 et 2016. Quant à la cigarette électronique, son usage a baissé en 2016 par rapport à 2014, avec 3.3% d'utilisateurs chez les 15-75 ans contre 5.9% deux ans auparavant.