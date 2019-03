Les faux médicaments tuent au moins 100.000 personnes par an en Afrique

publié le 04/03/2019 à 11:41

C'est LE chiffre du jour. Aujourd'hui un médicament sur 10 vendu dans le monde est un faux, dévoile Libé. C'est énorme. Pire encore en Afrique où par endroit on est à 7 faux médicaments sur 10.



Chaque année sur le continent, 100.000 personnes au moins en meurent. C'est le cas notamment au Sénégal où la moitié de la population ne bénéficie pas d'une couverture maladie. Résultat : bon nombre de patients préfèrent se rendre dans des échoppes clandestines où les traitements sont vendus moitié moins cher qu'en pharmacie.

Le problème, c'est qu'on ne sait pas d'où ils viennent, ce qu'il y a dedans, ni même s'ils sont vraiment efficaces. Rien qu'au Sénégal, le marché représenterait 20 millions d'euros, et entre 70 à 200 milliards au niveau mondial. Et tous les pays sont touchés. "En Allemagne, on a ainsi récemment retrouvé de faux anticancéreux dans la chaîne légale du médicament", explique Libé.

"En France, nous sommes heureusement protégés par notre système de distribution car la chaîne est très sécurisée, de l’industriel au pharmacien d’officine en passant par le distributeur "explique un spécialiste. En clair aucun risque, enfin si vous achetez en pharmacie.