Les bienfaits insoupçonnés de la gratitude pour la santé

publié le 25/12/2017

Savoir montrer sa gratitude à ses proches peut avoir des effets insoupçonnés sur la santé. "Pour les autres et pour soi-même, la gratitude fait un bien fou", affirme le docteur Saldmann. "Une étude a été réalisée dans un couvent, sur plusieurs dizaines d'années. Celle-ci a montré les bienfaits de la gratitude sur l'organisme. Le groupe de sœurs qui pratiquait la gratitude vivait sept ans de plus que les autres", indique-t-il.



Mais ce n'est pas le seul cas dans lequel les effets bénéfiques de la gratitude ont été démontrés. "Une autre étude a été menée sur des personnes suivant un programme de gratitude qui consiste à remercier la vie, les autres, et soi-même, plusieurs fois par jour. Il a été montré que leur état inflammatoire était au plus bas, et que leur état cardiovasculaire était bien meilleur que ceux qui ne pratiquaient pas la gratitude", signale le docteur Saldmann.

"Dire merci, c'est sécréter de la dopamine, l'hormone du plaisir qui fait beaucoup de bien. Se satisfaire de ce que l'on a avec contentement, c'est un rempart contre le 'toujours plus' de la société de consommation qui rend très malheureux", affirme-t-il. On va allonger ces fameux télomères qui sont des petits manchons au bout des chromosomes. Plus ils sont longs, plus on va vivre longtemps et en bonne santé", conclut le docteur Saldmann.