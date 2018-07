publié le 28/09/2017 à 10:58

Le citron n'est ni un aliment miracle, ni un remède universel. Mais si cet agrume ne peut pas tout sur le plan de la santé, il peut quand même pas mal de choses. C'est un aliment à ne pas négliger. Il ne fait pas que renforcer la protection de notre organisme. L'un des avantages les plus spectaculaires du citron est qu'il facilite la digestion. Il ne faut surtout pas en faire l'économie, notamment si un soir vous vous laissez aller à manger un peu plus gras que d'habitude. Et pas seulement parce qu'il contient des fibres.



Pour bien digérer, on a besoin de bile. Or le citron est un concentré d'acide citrique. Ce dernier a une particularité : il stimule la sécrétion de la bile. Plus on mange gras, plus on en a besoin pour nettoyer l'organisme. Le citron est le meilleur allié de votre estomac. Cela ne signifie pas qu'il faille en boire des litres (votre estomac n'est pas en tungstène non plus !).



De plus, les choses ne se passent pas forcément dans votre assiette. Le citron est en quelque sorte un produit de beauté. Il permettrait d’atténuer les taches brunes de la peau. Si vous en repérez une sur vos mains, faites le test. Il suffit paraît-il de frotter quotidiennement une rondelle de citron sur les taches pour constater que la pigmentation devient plus régulière. Mais attention, il ne faut pas être trop pressé : le résultat ne survient qu'au bout d'un mois. Ensuite, utilisez des citrons bio. Renoncez si votre peau est irritée ou trop sèche.

Le citron est l'allié de celles et ceux qui veulent éclaircir leur chevelure. L'acide citrique favorise la décoloration des cheveux. Quand vous vous rincez, ajoutez quelques gouttes de citron pressé à l'eau. Une astuce dont il ne faut pas abuser. Revers de la médaille : le citron agresse aussi les cheveux qu'il assèche.